Bernacki sorprendió a los peregrinos de la Puna y los acompañó hasta la Catedral

Por problemas de salud, había anticipado que este año no realizaría la tradicional peregrinación desde la Puna. Sin embargo, sorprendió a los fieles en Campo Quijano, se sumó al último tramo y llegó junto a ellos hasta la Catedral.
Salta14/09/2026

WhatsApp Image 2026-09-14 at 20.12.27
Foto: Alfredo Burgos.

Monseñor Dante Bernacki volvió a acompañar a los peregrinos de la Puna en su llegada a Salta. Aunque había anticipado que por cuestiones de salud este año no podría realizar la tradicional caminata, sorprendió al contingente con su presencia en Campo Quijano y completó junto a los fieles el último tramo hacia la Catedral.

Pasadas las 17 de este lunes 14 de septiembre, Bernacki ingresó junto a miles de peregrinos de la Puna, uno de los contingentes más numerosos que cada año llegan a la ciudad para renovar el Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro. 

Ante los fieles, Bernacki puso el foco en la fe y en el acompañamiento frente a las dificultades cotidianas. Destacó especialmente la figura de María como fuente de esperanza. “María siempre acaricia el alma, siempre nos anima a continuar con esperanza el camino de la vida”, sostuvo, y pidió que cada peregrino pueda llevar consigo la experiencia vivida durante estos días.

“Que cada uno de los hermanos de la Puna y cada uno de los peregrinos se lleve al Señor Jesús viviente en sus corazones”, manifestó. Además, pidió la bendición para “nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos, todos los trabajadores y cada una de las familias”.

Finalmente, llamó a trasladar el espíritu del Milagro a la vida cotidiana y puso el acento en la unidad. “Ojalá que cada familia se una, que nuestro pueblo se una y viva esa paz por la cual hemos rogado en este Milagro”, concluyó.

WhatsApp Image 2026-09-14 at 20.00.50

Por su parte, Cristian, peregrino desde hace 14 años se mostró emocionado y relató la experiencia. “Hace cuatro días ya que venimos caminando con frío, agua, viento y emociones, muchas emociones. De San Antonio salieron, más o menos, unas 3000 personas. Y después, a medida que van avanzando los días, se va sumando la gente, y saliendo del Quijano ya era esto”, expresó

Contó que los primeros años peregrinaba de Tolar Grande y que, desde hace dos años, lo hace desde San Antonio de los Cobres. “Tengo una petición hecha hace 14 años, que pronto cumple 14 años, así que acá estoy”, dijo emocionado.

WhatsApp Image 2026-09-14 at 20.00.41

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail