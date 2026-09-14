Bernacki sorprendió a los peregrinos de la Puna y los acompañó hasta la Catedral

Foto: Alfredo Burgos.

Monseñor Dante Bernacki volvió a acompañar a los peregrinos de la Puna en su llegada a Salta. Aunque había anticipado que por cuestiones de salud este año no podría realizar la tradicional caminata, sorprendió al contingente con su presencia en Campo Quijano y completó junto a los fieles el último tramo hacia la Catedral.

Pasadas las 17 de este lunes 14 de septiembre, Bernacki ingresó junto a miles de peregrinos de la Puna, uno de los contingentes más numerosos que cada año llegan a la ciudad para renovar el Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro.

Ante los fieles, Bernacki puso el foco en la fe y en el acompañamiento frente a las dificultades cotidianas. Destacó especialmente la figura de María como fuente de esperanza. “María siempre acaricia el alma, siempre nos anima a continuar con esperanza el camino de la vida”, sostuvo, y pidió que cada peregrino pueda llevar consigo la experiencia vivida durante estos días.

“Que cada uno de los hermanos de la Puna y cada uno de los peregrinos se lleve al Señor Jesús viviente en sus corazones”, manifestó. Además, pidió la bendición para “nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos, todos los trabajadores y cada una de las familias”.

Finalmente, llamó a trasladar el espíritu del Milagro a la vida cotidiana y puso el acento en la unidad. “Ojalá que cada familia se una, que nuestro pueblo se una y viva esa paz por la cual hemos rogado en este Milagro”, concluyó.

Por su parte, Cristian, peregrino desde hace 14 años se mostró emocionado y relató la experiencia. “Hace cuatro días ya que venimos caminando con frío, agua, viento y emociones, muchas emociones. De San Antonio salieron, más o menos, unas 3000 personas. Y después, a medida que van avanzando los días, se va sumando la gente, y saliendo del Quijano ya era esto”, expresó

Contó que los primeros años peregrinaba de Tolar Grande y que, desde hace dos años, lo hace desde San Antonio de los Cobres. “Tengo una petición hecha hace 14 años, que pronto cumple 14 años, así que acá estoy”, dijo emocionado.