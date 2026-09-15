En plena Misa del Milagro, el nuncio cuestionó la búsqueda de “gloria, legado y beneficio propio”

El nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, dejó durante la Misa Estacional del Milagro uno de los pasajes de mayor peso político de su homilía al advertir contra la búsqueda de la “propia gloria”, el “legado” y el “beneficio propio”.

El mensaje fue pronunciado en el atrio de la Catedral Basílica, durante la celebración por la Solemnidad del Señor del Milagro, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador Gustavo Sáenz.

“No hacemos lo que hacemos para buscar nuestra propia gloria ni para preservar nuestro legado ni para nuestro propio beneficio”, sostuvo Banach al desarrollar el sentido de la misión cristiana.

El nuncio aclaró el concepto dentro de una reflexión religiosa y sin realizar alusiones directas a dirigentes o gobiernos. Previamente había señalado que la preocupación de Jesús “no es por sí mismo ni por su legado, sino por los demás”.

Banach planteó que el mensaje de la Iglesia no debe ser “egoísta ni egocéntrico” y llamó a orientar las acciones hacia los demás, antes que hacia intereses personales.

La frase quedó como uno de los momentos de mayor resonancia pública de una homilía centrada en la fe, el servicio, la paz y el significado del Pacto de Fidelidad que los salteños renuevan cada año durante el Milagro.