Exportaciones: Nación repartió el cupo de azúcar hacia Estados Unidos

El Gobierno nacional distribuyó 44.164,999 toneladas de azúcar crudo para exportación a Estados Unidos durante el año fiscal 2026/2027, dentro del contingente arancelario asignado a la Argentina.

Estados Unidos fijó originalmente una cuota de 46.260 toneladas, que luego del ajuste técnico por polarización quedó establecida en poco más de 44 mil toneladas efectivas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca determinó que el reparto entre las empresas se realizará tomando como referencia sus antecedentes de exportación durante 2025.

El azúcar comprendido en el cupo podrá ingresar a Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2027, mientras que la resolución comenzará a regir el 1 de octubre de 2026.