Exportaciones: Nación repartió el cupo de azúcar hacia Estados Unidos

Los embarques podrán ingresar al mercado estadounidense hasta septiembre de 2027 y la distribución regirá desde el 1 de octubre.
 
Argentina15/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ca%C3%B1a-de-azucar

El Gobierno nacional distribuyó 44.164,999 toneladas de azúcar crudo para exportación a Estados Unidos durante el año fiscal 2026/2027, dentro del contingente arancelario asignado a la Argentina.

Estados Unidos fijó originalmente una cuota de 46.260 toneladas, que luego del ajuste técnico por polarización quedó establecida en poco más de 44 mil toneladas efectivas.

23999-el-gobernador-gustavo-saenz-acompanio-los-actos-por-el-9-de-julio-en-tucuman-junto-al-presidenTucumán será la Capital Simbólica de la Argentina cada 9 de julio

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca determinó que el reparto entre las empresas se realizará tomando como referencia sus antecedentes de exportación durante 2025.

El azúcar comprendido en el cupo podrá ingresar a Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2027, mientras que la resolución comenzará a regir el 1 de octubre de 2026.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail