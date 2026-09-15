Tucumán será la Capital Simbólica de la Argentina cada 9 de julio

La ley obliga a que las ceremonias centrales organizadas por Nación por el Día de la Independencia se realicen en San Miguel de Tucumán.
Argentina15/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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San Miguel de Tucumán será declarada Capital Simbólica de la República Argentina todos los 9 de julio, luego de la promulgación de la Ley 27.820 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La norma establece además que, en adelante, los actos centrales que organice el Gobierno nacional para conmemorar la Declaración de la Independencia deberán realizarse en San Miguel de Tucumán.

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La ley fue sancionada por el Congreso el 26 de agosto y quedó promulgada mediante el Decreto 1006/2026.

De esta manera, la provincia pasará a concentrar institucionalmente cada 9 de julio las principales ceremonias nacionales vinculadas con la Independencia argentina.

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