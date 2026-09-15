Hospital modular, ambulancias y voluntarios: así será el operativo del SAMEC en la Procesión

Foto: Alfredo Burgos

El SAMEC desplegará este martes su operativo sanitario más importante del año para acompañar la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro, con ambulancias, puestos de asistencia y personal distribuido en distintos sectores de la ciudad.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, el director general del servicio, Daniel Romero, explicó que la magnitud de la celebración obliga a sumar recursos propios y externos.

“Es el evento más grande donde tenemos que desplegar no solo recursos propios, sino muchísimos recursos externos”, señaló.

Al operativo se incorporaron empresas privadas de emergencias de Salta, servicios provenientes de Jujuy y Tucumán y personal de la Dirección Nacional de Emergencias en Salud.

Desde Nación llegaron además ambulancias, personal y carpas que forman parte de un hospital modular, recursos que fueron integrados al esquema dispuesto para estos días.

También participan la Cruz Roja, escuelas de enfermería, la Facultad de Ciencias Médicas, rescatistas y bomberos, entre otros grupos de voluntarios y organismos.

Romero explicó que todos los recursos fueron integrados en un esquema común. “Lo que hicimos fue aunar un operativo entre todos para que la suma de esfuerzos dé un resultado mejor para la ciudadanía”, indicó.

El dispositivo comenzó a funcionar desde la entronización de las imágenes y se intensificó durante la Novena y con la llegada de los peregrinos.

Entre los puestos mencionados por el titular del SAMEC figuran la zona sur, plaza Macacha Güemes, el expeaje Aunor y plaza 9 de Julio, además de la cobertura permanente en las inmediaciones de la Catedral.