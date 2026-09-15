Feriado del Milagro: el comercio en Salta trabajará hasta las 14 este martes

La Cámara de Comercio e Industria de Salta informó la modalidad prevista para este martes 15 de septiembre, en el marco de la festividad central del Señor y la Virgen del Milagro. Según detalló la entidad, rige el feriado provincial y la jornada laboral será hasta las 14.

La disposición recuerda el alcance de la Ley Provincial N° 5.032, que establece el feriado por la celebración de los patronos.

De esta manera, la actividad comercial tendrá un esquema especial durante la jornada, con cierre de la jornada laboral a las 14 horas.

La entidad agregó que, en caso de trabajar, deberán aplicarse los artículos 166 y 167 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que regulan la prestación de tareas durante feriados.

La medida se enmarca en una de las jornadas más convocantes del calendario salteño, marcada por la procesión y los actos centrales del Milagro en la ciudad.