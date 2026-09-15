Feriado del Milagro: el comercio en Salta trabajará hasta las 14 este martes

La Cámara de Comercio recordó que este martes rige el feriado provincial por la festividad central del Señor y la Virgen del Milagro. Si hay trabajo, deberá aplicarse la normativa laboral vigente.
 
Salta15/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

comercios

La Cámara de Comercio e Industria de Salta informó la modalidad prevista para este martes 15 de septiembre, en el marco de la festividad central del Señor y la Virgen del Milagro. Según detalló la entidad, rige el feriado provincial y la jornada laboral será hasta las 14.

La disposición recuerda el alcance de la Ley Provincial N° 5.032, que establece el feriado por la celebración de los patronos.

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De esta manera, la actividad comercial tendrá un esquema especial durante la jornada, con cierre de la jornada laboral a las 14 horas.

La entidad agregó que, en caso de trabajar, deberán aplicarse los artículos 166 y 167 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que regulan la prestación de tareas durante feriados.

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La medida se enmarca en una de las jornadas más convocantes del calendario salteño, marcada por la procesión y los actos centrales del Milagro en la ciudad.

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