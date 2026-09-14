Un motociclista alcoholizado atropelló a cinco peregrinas rumbo a la Catedral

Ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, cerca de General Güemes. Dos mujeres fueron derivadas al hospital local y tres al San Bernardo.
 
Policiales14/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Cinco mujeres que peregrinaban hacia la Catedral de Salta fueron atropelladas por un motociclista alcoholizado durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Termo Andes, en General Güemes.

Las peregrinas habían partido desde Apolinario Saravia. Dos fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos y las otras tres al San Bernardo. De acuerdo con Noticias Argentinas, todas se encontraban fuera de peligro tras recibir atención médica.

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El motociclista registró 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia. Las mujeres viajaban en un grupo reducido y no estaban registradas en el sistema de acompañamiento preventivo dispuesto para las peregrinaciones.

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