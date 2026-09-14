Un motociclista alcoholizado atropelló a cinco peregrinas rumbo a la Catedral

Cinco mujeres que peregrinaban hacia la Catedral de Salta fueron atropelladas por un motociclista alcoholizado durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Termo Andes, en General Güemes.

Las peregrinas habían partido desde Apolinario Saravia. Dos fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos y las otras tres al San Bernardo. De acuerdo con Noticias Argentinas, todas se encontraban fuera de peligro tras recibir atención médica.

El motociclista registró 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia. Las mujeres viajaban en un grupo reducido y no estaban registradas en el sistema de acompañamiento preventivo dispuesto para las peregrinaciones.