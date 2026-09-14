Claveles a $2.000 y pocas ventas en la previa de la Procesión

Los vendedores de claveles ya están instalados en la zona de la Plaza 9 de Julio, aunque aseguran que las ventas todavía son flojas pese al fuerte movimiento por el Milagro.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, una vendedora señaló que el clavel se mantiene en $2.000 la unidad, mientras que la promoción de tres flores cuesta $5.000.

Consultada por el movimiento comercial durante las primeras horas de este lunes, respondió que las ventas estaban “medio flojas”.

El vendedor estimó además que hay alrededor de 31 puestos, concentrados principalmente sobre calle España.

El dato contrasta con la gran cantidad de personas que desde temprano circulan por la Plaza 9 de Julio y los alrededores de la Catedral por la llegada de peregrinos y las actividades previas a la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.