Feriado del Milagro: qué servicios municipales funcionan este lunes y cuáles están cerrados

La recolección de residuos y el barrido de calles funcionarán con normalidad este lunes 14 de septiembre en la ciudad de Salta, aunque varias dependencias municipales permanecerán cerradas por el feriado del Milagro.

El esquema dispuesto para la jornada incluye además guardias, horarios especiales en mercados, atención en cementerios y funcionamiento de algunos servicios esenciales.

Recolección y limpieza

La recolección domiciliaria de residuos será normal en toda la ciudad, al igual que los servicios de limpieza y barrido de calles.

Cementerios

Los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos de 7 a 19.

Las oficinas administrativas, en cambio, atenderán solamente hasta las 13.

Mercados

Las sucursales del Mercado San Miguel ubicadas en 20 de Febrero 37 e Ituzaingó 134 trabajarán este lunes en horario corrido. El parte municipal precisa para ambos anexos una atención de 8 a 21.30.

El Mercadito Patio de la Empanada, en San Martín e Islas Malvinas, funcionará normalmente.

También abrirán en horario habitual el Mercadito General Belgrano, en 12 de Octubre y Vicente López, y el polo gastronómico Mercadito Evita, en Leguizamón e Ibazeta.

Tránsito

Todas las dependencias de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán cerradas este lunes.

No obstante, habrá personal trabajando en los controles habituales y en los operativos especiales vinculados con la celebración del Señor y la Virgen del Milagro.

Hospital Municipal de Salud Animal

La guardia del Hospital Municipal de Salud Animal atenderá normalmente de 8 a 18.

Emergencias y sepelios

La línea 105 mantendrá atención durante las 24 horas para emergencias.

El servicio municipal de sepelios también funcionará normalmente. Para solicitar asistencia, los vecinos podrán comunicarse al 387 4677258.

Turismo, museos y espacios municipales

El Centro de Atención al Visitante de Casa de Moldes, en Caseros 711, estará abierto normalmente.

En cambio, permanecerán cerrados la Casona Histórica de Castañares, el Museo de la Ciudad, los Centros Integradores Comunitarios, el complejo Nicolás Vitale, el balneario Carlos Xamena y el natatorio Juan Domingo Perón.

El Paseo Ex Palúdica estará abierto de 10 a 21, con la muestra fotográfica “El Milagro de la ciudad”.

Por último, el Juzgado de 4ª Nominación del Tribunal Administrativo de Faltas mantendrá una guardia pasiva