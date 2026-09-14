Milagro: la Vigilia del Peregrino será este lunes desde las 19 en Limache

La tradicional Vigilia del Peregrino se realizará este lunes 14 de septiembre, desde las 19 y hasta la medianoche, en la rotonda del Peregrino de Limache, en una de las últimas actividades antes de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

La propuesta acompañará el ingreso de las delegaciones que llegan a Salta por el Camino del Milagro. Durante la noche se encenderán cientos de velas en representación de barrios y asentamientos de la Capital, los 60 municipios de Salta, las 24 jurisdicciones del país, el sector antártico y distintos países.

Los vecinos y visitantes también podrán encender su propia vela y dejar intenciones mientras acompañan el paso de los peregrinos que continúan arribando a la ciudad.

Como parte de la vigilia se proyectará además, sobre las siluetas del Señor y la Virgen del Milagro, un video con imágenes de los recorridos realizados por peregrinos desde distintos puntos de la provincia.

Recomendaciones

Quienes concurran deberán evitar correr dentro del sector destinado a las velas y no encender fuego fuera de los lugares permitidos. Las mascotas deberán permanecer con correa y se recomienda cuidar los objetos personales y mantener limpio el predio.

Lugar: rotonda del Peregrino, Limache.

Horario: de 19 a 00.

Fecha: lunes 14 de septiembre.