Récord de convocatoria en Potencia: 240 mil visitantes y mil emprendedores

Potencia Salta 2026 cerró una nueva edición con 240 mil visitantes y 1.000 emprendedores, según los datos difundidos por el Gobierno provincial. Del total de expositores, 300 llegaron desde el interior de Salta.

La feria reunió durante el fin de semana propuestas comerciales, gastronómicas y espectáculos. El predio contó con 66 puestos de comida, entre patios gastronómicos, food trucks y un sector Beer Garden.

El gobernador Gustavo Sáenz recorrió la muestra y sostuvo que Potencia fue creada para generar espacios de exposición y comercialización para los emprendimientos locales.

“Potencia nació para acompañar a nuestros emprendedores, darles un espacio para mostrar lo que hacen, crecer y generar nuevas oportunidades”, expresó.

La última jornada, desarrollada el domingo, incluyó las actuaciones de Raíces Salteñas, Carlitos Melián, Lunan y el DJ Nacho Carrizo.

Potencia ya tuvo ediciones en Orán, Cafayate, Tartagal y Metán, además de las realizadas en la ciudad de Salta.