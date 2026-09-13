Con el Papa León XIV: la CGT expuso en el Vaticano el impacto social y laboral en la Argentina

Una comitiva de la central obrera fue recibida en la Santa Sede para plantear la preocupación por la pérdida del empleo y el poder adquisitivo.
 
Política13/09/2026

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Una delegación sindical perteneciente a la conducción de la Confederación General del Trabajo asistió a una audiencia privada en el Vaticano con el Papa León XIV. Durante el encuentro, los dirigentes sindicales expusieron un cuadro descriptivo sobre la coyuntura socioeconómica nacional y manifestaron su inquietud por la caída de la actividad económica y las dificultades en el mercado laboral.

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Noticias Argentinas consignó que los representantes gremiales entregaron un informe detallado centrado en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del salario real y la situación previsional de los jubilados. En el intercambio, la comitiva hizo hincapié en la necesidad de preservar los derechos laborales frente a las reformas impulsadas en la agenda legislativa.

Por su parte, la máxima autoridad de la Iglesia Católica escuchó los planteos de la delegación y ratificó la relevancia de mantener canales de diálogo orientados a resguardar la paz social. La comitiva sindical calificó la reunión como positiva en el marco de sus gestiones internacionales.

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