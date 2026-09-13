“Gloria de este pueblo”: el mensaje de Gustavo Sáenz al iniciar el Triduo del Milagro

El gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por su esposa Elena Cornejo, asistió este domingo a la Catedral Basílica para participar del primer día del Triduo de Pontificales. La misa estacional, centrada en la Solemnidad de la Virgen del Milagro, marcó la apertura formal de los actos litúrgicos centrales de las festividades religiosas en la capital.

Luego de la ceremonia encabezada por el obispo prelado de Cafayate, Darío Rubén Quintana, el mandatario provincial volcó un mensaje de fe en sus plataformas digitales. "Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre halla todo su remedio. Hoy los salteños celebramos con solemnidad, fe y devoción el inicio del Triduo en honor a nuestra querida Virgen del Milagro", expresó.

La comitiva oficial en la Catedral contó también con la presencia del vicegobernador Antonio Marocco, además de funcionarios del gabinete provincial, autoridades municipales, referentes eclesiásticos y representantes de las fuerzas de seguridad.