Presupuesto 2027: Milei negocia con gobernadores y mira los votos de Sáenz

El Gobierno nacional enviará este martes 15 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, con el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y la reducción de la inflación como principales lineamientos. Antes, Javier Milei reunirá mañana a diputados y senadores en la Casa Rosada para adelantar detalles de la iniciativa.

La negociación parlamentaria aparece compleja: el oficialismo necesita 129 diputados para alcanzar el quórum y calcula que deberá conseguir al menos una decena de votos adicionales a los que aportan sus aliados habituales. Noticias Argentinas señaló que entre los sectores que comenzaron a marcar distancia aparece Argentina Federal, espacio vinculado a los gobernadores Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua y Osvaldo Jaldo.

La discusión tendrá como uno de sus principales focos la distribución de recursos hacia las provincias, en un año atravesado por la campaña electoral. El Gobierno anticipó además para 2027 una desaceleración de la inflación, recuperación del salario real, crecimiento de la inversión y el consumo y una reducción del desempleo y la pobreza.