El Niño: provincias impulsan una alerta temprana común y más obras hídricas

Legisladores de 16 provincias reunidos en Salta recomendaron avanzar en un Sistema Interjurisdiccional de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo, con el objetivo de mejorar la respuesta ante eventos climáticos extremos y proteger la biodiversidad.

La definición surgió durante la 5ª Sesión del Parlamento Federal del Clima, donde también se planteó la necesidad de reforzar la prevención y las obras de infraestructura hídrica frente a los impactos que podría generar un episodio de alta intensidad de El Niño, con riesgos de sequías e inundaciones en distintas regiones.

El plenario remitió además a la Comisión de Agua y Cuencas Hídricas un Programa Federal de Potabilización y Abastecimiento de Agua Segura. Las iniciativas tienen carácter de recomendación y deberán avanzar posteriormente en los ámbitos legislativos y ejecutivos correspondientes para convertirse en políticas concretas.