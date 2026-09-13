Santiago Muzio renunció a la dirección de la Casa Argentina en París tras varias polémicas

El director de la Casa Argentina en París, Santiago Muzio, presentó su dimisión formal al cargo tras una serie de controversias que desgastaron su conducción. La decisión se produjo en medio de fuertes cuestionamientos internos sobre el manejo de los recursos de la institución y acusaciones de irregularidades en contrataciones administrativas dentro del establecimiento.

Noticias Argentinas consignó que la salida del funcionario se aceleró debido a las crecientes tensiones con la comunidad de residentes y el ecosistema académico de la Cité Internationale Universitaire de París. Su ciclo al frente del espacio estuvo atravesado por reclamos vinculados a decisiones arbitrarias y falta de transparencia presupuestaria.

Con la salida consumada, las autoridades diplomáticas y educativas evaluarán la designación de un reemplazante para normalizar el funcionamiento del espacio institucional en la capital francesa. La institución alberga históricamente a estudiantes, investigadores y artistas argentinos radicados en el exterior.