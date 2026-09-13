GP de España: Antonelli se afianzó en el liderazgo y Franco Colapinto sigue sumando en la F1

El Gran Premio de España dejó saldo positivo para Kimi Antonelli, quien consolidó su posición en la cima del campeonato mundial de pilotos tras dominar en la pista de Barcelona. El joven corredor logró distanciarse de sus perseguidores inmediatos en la clasificación general al término de una jornada estratégica signada por el desgaste de neumáticos y los ritmos de carrera.

Infobae indicó que la jornada también reflejó la progresión sostenida del argentino Franco Colapinto, quien volvió a cruzar la meta dentro de la zona de puntuación. La actuación del piloto le permitió ganar casilleros en el clasificador general, afianzando su regularidad dentro de la categoría máxima del automovilismo internacional.

Con este resultado, la tabla del certamen mundial mantiene a Antonelli en la cima con luz de ventaja, al tiempo que la zona media de la competencia exhibe una ajustada disputa de puntos. La temporada del campeonato continuará en la próxima fecha del calendario oficial.