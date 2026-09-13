River ganó sobre la hora en Tucumán y se afirmó en la Zona B

River derrotó 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio José Fierro por la novena fecha del Torneo Clausura. Tobías Andrada abrió el marcador a los 22 minutos, mientras el local jugaba con diez desde los 13 por la expulsión de Franco Nicola tras una dura infracción sobre Lucas Martínez Quarta.

Pese a la inferioridad numérica, Atlético Tucumán reaccionó en el segundo tiempo y llegó al empate a los 83 minutos mediante Clever Ferreira, de cabeza tras un tiro libre. ESPN destacó que la intensa lluvia condicionó el desarrollo del partido y complicó el juego durante buena parte del complemento.

Cuando el empate parecía definitivo, Juan Cruz Meza inició la jugada, Lucas Beltrán asistió y Thiago Almada convirtió el 2-1 para sellar el triunfo visitante. River alcanzó así su tercera victoria consecutiva y llegó a 13 puntos, la misma cantidad que Atlético Tucumán en la Zona B.