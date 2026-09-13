Hallazgo en Marte: la NASA detectó misteriosos agujeros en la superficie y busca su origen

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) detectó la presencia de una serie de misteriosos agujeros con estructuras cónicas en la superficie de Marte. Las imágenes tomadas por los orbitadores espaciales captaron profundas cavidades circulares que se destacan del relieve marciano habitual y sobre las cuales los científicos de la misión aún no han logrado determinar un origen definitivo.

Infobae indicó que los investigadores manejan diversas hipótesis para explicar la formación de estas aberturas, que van desde el colapso de antiguos tubos de lava subterráneos hasta el impacto de meteoritos o procesos de desgasificación del subsuelo. Sin embargo, la falta de escombros alrededor de los márgenes y la simetría de las paredes profundas dificultan una conclusión definitiva.

El hallazgo reabrió el interés de la comunidad astronómica debido al potencial de estos socavones como refugios naturales frente a la radiación solar. Los equipos de análisis de datos de la agencia espacial estadounidense continuarán procesando capturas de alta resolución para intentar descifrar el mecanismo geológico detrás del fenómeno.