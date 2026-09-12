Tragedia en Chile: al menos 16 muertos por un incendio en un asilo de La Araucanía

Al menos 16 adultos mayores murieron y otras diez personas resultaron heridas por un incendio ocurrido el viernes por la noche en el hogar “El Edén”, ubicado en Pitrufquén, en la región chilena de La Araucanía. Una trabajadora logró evacuar a diez residentes antes de que las llamas consumieran el establecimiento.

La investigación intenta determinar el origen del fuego y las condiciones en las que funcionaba el asilo. Infobae detalló que las autoridades no descartan una falla eléctrica o el incendio de una estufa y que también buscan establecer si había cadenas o bloqueos en las puertas. La propietaria del lugar fue interrogada en calidad de imputada.

El establecimiento acumulaba además denuncias sanitarias previas. La Municipalidad de Pitrufquén había pedido una fiscalización en febrero porque el lugar no cumplía con la normativa, mientras las autoridades investigan si contaba con autorización vigente para funcionar y qué responsabilidades existieron en la tragedia.