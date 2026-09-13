Julián Álvarez quedó afuera del Atlético de Madrid por una sobrecarga muscular

Julián Álvarez quedó descartado para el partido que Atlético de Madrid disputará ante Real Sociedad luego de sufrir una sobrecarga muscular en la práctica del sábado. La molestia física dejó al delantero argentino fuera de la lista de convocados para el encuentro en San Sebastián.

ESPN detalló que la baja llega en un momento complejo para el atacante, que había presionado para salir al Barcelona durante el mercado de pases y recibió silbidos de los hinchas en su regreso al Metropolitano. Pese a ese contexto, Diego Simeone lo utilizó como titular ante Liverpool por Champions League, encuentro en el que aportó una asistencia para Marcos Llorente.

Álvarez acumula tres partidos en la temporada 2026-27, todavía no convirtió goles y Atlético de Madrid no consiguió victorias en los encuentros en los que sumó minutos. Ahora deberá recuperarse de la molestia antes de volver a estar disponible para Simeone.