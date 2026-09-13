Talleres venció 2-1 a Unión y cortó una racha de cinco partidos sin ganar

Talleres derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura 2026 y puso fin a una serie de cinco encuentros sin victorias. Agustín Álvarez Martínez abrió el marcador a los 39 minutos con un remate desde afuera del área que se metió en el ángulo.

En el complemento, el delantero volvió a ser protagonista: aprovechó un error defensivo y asistió a Valentín Depietri, que convirtió el 2-0 a los 75 minutos. ESPN destacó además una polémica del primer tiempo, cuando Unión pidió penal por un contacto del arquero Unsain sobre Malcorra que no fue sancionado ni revisado por el VAR.

Sobre el final, La Perla Ramírez descontó de cabeza y le puso suspenso al cierre, pero Talleres sostuvo la ventaja. Con los tres puntos, el equipo de Omar De Felippe llegó a ocho unidades y salió del último lugar de la Zona A.