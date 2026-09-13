Tensión con Irán: Estados Unidos analiza recurrir al petróleo venezolano por la crisis

La escalada de tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz volvió a encender las alarmas en el mercado petrolero internacional. Ante la amenaza de interrupciones en la navegación comercial por parte de Irán, la administración estadounidense analiza alternativas estratégicas para mitigar el impacto en los precios del barril de crudo y garantizar el flujo hacia los centros de consumo.

En su cobertura, EFE detalló que las restricciones al tráfico marítimo en esa vía estratégica por donde circula el 20 % del petróleo mundial obligaron a revisar las sanciones energéticas vigentes en la región caribeña. Esta maniobra busca incrementar la oferta disponible y compensar eventuales contratiempos de abastecimiento provenientes de Oriente Medio.

Analistas internacionales advierten que la volatilidad de los precios dependerá de la duración de las fricciones diplomáticas y del despliegue de las fuerzas de seguridad marítima en la zona de conflicto. Las potencias importadoras siguen con atención las medidas paliativas para frenar presiones inflacionarias globales.