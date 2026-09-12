Ecuador impone un nuevo toque de queda por la escalada del crimen organizado

El Gobierno de Daniel Noboa aplicará un nuevo toque de queda nocturno durante dos semanas en cuatro provincias costeras de Ecuador. La medida comenzará el 17 de septiembre y alcanzará a Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, donde estará prohibido circular diariamente entre las 00:00 y las 05:00.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que no se emitirán salvoconductos y que solo podrán desplazarse trabajadores de la salud, personal de emergencias, fiscales y abogados acreditados. Infobae detalló que el operativo estará acompañado por un refuerzo de las fuerzas de seguridad para actuar contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y otros delitos.

Será el tercer toque de queda de 2026 en Ecuador, país que permanece desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”. Durante 2025 se registraron alrededor de 9.300 homicidios, la cifra anual más alta del país, en medio de disputas entre bandas por narcotráfico, extorsiones, secuestros y minería ilegal.