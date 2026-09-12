Bolivia: denuncian al ex ministro de Defensa por las explosiones que dejaron nueve muertos

El Ejército de Bolivia denunció al ex ministro de Defensa Edmundo Novillo por homicidio culposo e incumplimiento de deberes a raíz de las explosiones ocurridas en un cuartel de Viacha, que dejaron nueve militares muertos, cinco desaparecidos y 84 heridos.

La presentación se basa en un informe oficial de septiembre de 2025 que advertía sobre el avanzado deterioro del material almacenado y lo calificaba como una “amenaza real e inminente”. Infobae detalló que el documento recomendaba desactivar, incinerar o retirar esos elementos, pero el Ejército sostiene que esas medidas no fueron adoptadas.

Las detonaciones ocurrieron en el Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, a unos 35 kilómetros de La Paz. La Fiscalía ya investiga el caso por homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos, mientras la búsqueda de desaparecidos permanece suspendida hasta que especialistas determinen que existen condiciones seguras para retomar las tareas.