Bolivia: denuncian al ex ministro de Defensa por las explosiones que dejaron nueve muertos

El Ejército acusó a Edmundo Novillo de homicidio culposo e incumplimiento de deberes. Un informe de 2025 había advertido sobre el deterioro del material explosivo.
El Mundo12/09/2026

L2A3ZFTA4FF6FPB434SNVIAV74

El Ejército de Bolivia denunció al ex ministro de Defensa Edmundo Novillo por homicidio culposo e incumplimiento de deberes a raíz de las explosiones ocurridas en un cuartel de Viacha, que dejaron nueve militares muertos, cinco desaparecidos y 84 heridos.

La presentación se basa en un informe oficial de septiembre de 2025 que advertía sobre el avanzado deterioro del material almacenado y lo calificaba como una “amenaza real e inminente”. Infobae detalló que el documento recomendaba desactivar, incinerar o retirar esos elementos, pero el Ejército sostiene que esas medidas no fueron adoptadas.

TEVRE2JEK5DGRHWMHSEYPMNBBMTragedia en Chile: al menos 16 muertos por un incendio en un asilo de La Araucanía

Las detonaciones ocurrieron en el Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, a unos 35 kilómetros de La Paz. La Fiscalía ya investiga el caso por homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos, mientras la búsqueda de desaparecidos permanece suspendida hasta que especialistas determinen que existen condiciones seguras para retomar las tareas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail