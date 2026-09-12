Colombia: venezolanos aceleran su regularización ante el riesgo de deportaciones

Miles de venezolanos en Colombia buscan regularizar su situación migratoria después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara que los extranjeros sin documentación serán identificados y deportados. La medida también alcanzará prioritariamente a quienes sean señalados por cometer delitos.

El impacto ya se observa en las oficinas de Migración. EFE pudo reconstruir que, desde el anuncio realizado el 24 de agosto, las consultas de ciudadanos venezolanos aumentaron entre 300% y 400% en uno de los puntos de atención de Bogotá. Muchos buscan alternativas para permanecer legalmente en el país ante el temor de una eventual expulsión.

Las opciones dependen de cada caso. El Permiso por Protección Temporal (PPT) ya no admite nuevos registros de adultos, aunque existen mecanismos para menores y sus responsables, además de una visa especial que permite residir y trabajar durante dos años a venezolanos que ingresaron antes del 4 de diciembre de 2024 y cumplen los requisitos establecidos.