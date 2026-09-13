“Le mintió a la gente”: el CEO de Anthropic admitió que la industria ocultó riesgos de la IA

El máximo ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, lanzó un duro sincericidio al admitir que las grandes compañías del sector tecnológico ocultaron deliberadamente al público los riesgos asociados al avance acelerado de la inteligencia artificial. Según el directivo, durante años se vendió una narrativa excesivamente optimista que ignoró las amenazas de seguridad para mantener la competitividad comercial.

Infobae indicó que Amodei enfatizó la urgencia de establecer regulaciones más estrictas y transparentes en Silicon Valley. El empresario remarcó que continuar ocultando los sesgos, la desinformación masiva y el potencial impacto laboral generará consecuencias irreversibles en la sociedad.

La advertencia de una de las figuras clave en el desarrollo de modelos avanzados reavivó el debate internacional sobre la falta de éticas y contenciones en la carrera por el dominio de la tecnología. Diversos organismos de control analizan ahora profundizar los marcos normativos para frenar los abusos de las tecnológicas.