Fin de semana largo: turistas recorren el centro y destacan el patrimonio de Salta

Turistas de distintas provincias aprovecharon este lunes feriado para recorrer la Plaza 9 de Julio, las peatonales y los museos del centro de Salta. Durante un móvil de Aries, visitantes de Tucumán, Formosa y Buenos Aires contaron cómo vivieron su estadía y qué lugares eligieron conocer.

Dos turistas tucumanas que llegaron el sábado y ya preparaban el regreso resumieron su experiencia con una frase: “Nos vamos felices”. Destacaron las casas antiguas, las excursiones y el trato recibido, aunque admitieron que el tiempo no les alcanzó para conocer las peñas y ya proyectan una nueva visita.

Museos y patrimonio, entre los puntos más elegidos

La recorrida también encontró visitantes de Buenos Aires que habían llegado el día anterior y aprovecharon la mañana para conocer el Museo de Arqueología de Alta Montaña, el Cabildo y, si el tiempo lo permitía, el Museo Güemes. También habían pasado previamente por Cafayate.

“Muy linda, la verdad que nos sorprendió”, fue la impresión que dejaron sobre la ciudad durante el diálogo con Aries.

Otro visitante, llegado desde Formosa, recorría la Capital acompañado por un amigo que vive en Salta. El itinerario incluía San Lorenzo, Cachi y luego Jujuy, una muestra de cómo muchos viajeros combinan la Capital con excursiones hacia otros destinos del norte.

Un lunes distinto en el centro

El movimiento se concentró alrededor de la Plaza 9 de Julio, con algunos comercios abiertos, otros cerrados y una presencia sostenida de actividad gastronómica. El viento frío obligó a mantener los abrigos, aunque no impidió que turistas y salteños aprovecharan la mañana.

El feriado también modificó la rutina de algunos espacios culturales: museos que habitualmente cierran los lunes abrieron de manera especial, lo que amplió las alternativas para quienes transitaban por el casco histórico.