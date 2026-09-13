Solemnidad de la Virgen: inseguridad, drogas y violencia, el mensaje de Mons. Quintana

El obispo prelado de Cafayate, monseñor Darío Quintana, presidió este domingo la Misa Estacional por la Solemnidad de la Virgen del Milagro y dejó una fuerte homilía centrada en la inseguridad, la violencia familiar, las adicciones y la intolerancia social.

“No podemos cerrar los ojos a la dolorosa realidad de la violencia que observamos a diario en nuestra sociedad”, sostuvo Quintana. En ese marco, advirtió: “Nos duele ver la inseguridad creciente en nuestros barrios, donde el miedo se apodera de los vecinos. Nos alarma la violencia oculta dentro de tantos hogares, donde faltan el respeto y el diálogo”.

El obispo también puso el foco en los jóvenes. “Nos estremece ver cómo el alcohol, la droga y la vulgarización de las costumbres destruyen la vida de nuestros jóvenes”, señaló, y alertó que esas situaciones pueden empujarlos “a la delincuencia, a la vagancia y al sinsentido de la vida”. También mencionó la agresividad que se expresa en la calle, el tránsito y las redes sociales.

Quintana vinculó ese diagnóstico con el lema del Milagro 2026, “Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla”, y remarcó que la paz “no es solo la ausencia de guerra; es armonía, es respeto, es el orden justo que nace del corazón”.

En el cierre, llamó a trasladar ese mensaje a la vida cotidiana: sanar vínculos familiares, educar a los hijos en el respeto, acompañar a los jóvenes atravesados por adicciones y no responder a la violencia con más violencia. “El verdadero cambio empieza en cada uno de nosotros”, resumió.