Viento, lluvia y promesas: biciperegrinos de Catamarca pedalearon hasta el Milagro

Un grupo de biciperegrinos proveniente de Santa María, Catamarca, llegó este lunes hasta la Catedral de Salta después de atravesar viento, lluvia, cansancio y extensos kilómetros de ruta para participar del Milagro.

Durante la cobertura de Aries, dos mujeres que formaron parte de la peregrinación relataron cómo vivieron el recorrido y destacaron el compañerismo que permitió superar los sectores más exigentes del camino.

Una de ellas, bombera voluntaria de Santa María, contó que el grupo realizó el viaje durante tres días, con distintas paradas antes de completar el ingreso a la Capital.

“Nos tocó un poco de viento, un poco de lluvia, la suma del cansancio y esta nueva experiencia, el ir descubriendo cada kilómetro que recorría”, relató.

La peregrina ya conocía el camino, aunque nunca lo había hecho sobre dos ruedas. Durante dos años participó trotando en posta y en las dos peregrinaciones anteriores acompañó a quienes viajaban en bicicleta.

“Este año ya quise hacerlo yo también en bicicleta”, contó.

La delegación estuvo integrada por bomberos voluntarios de Santa María, familiares, amigos y otros peregrinos que se fueron sumando al grupo.

“No me animaba, pero ahora lo hice”

Otra de las biciperegrinas provenientes de Santa María contó que se incorporó a un grupo del Valle vinculado a la Virgen de Urkupiña y que esta fue su primera experiencia peregrinando hasta Salta.

En su caso, el viaje significó cumplir una promesa y un desafío personal que venía postergando.

“No me animaba, pero ahora lo hice y se siente hermoso formar parte de esto”, expresó.

Su grupo realizó dos días de recorrido, descansó en La Viña y retomó el viaje alrededor de la 1 de la madrugada para completar el último tramo hacia la Catedral.

Uno de los momentos más duros fue atravesar la Quebrada de Cafayate.

“Fue lo más pesado, no se terminaba más esa quebrada”, recordó. Allí, aseguró, fue fundamental el acompañamiento de los peregrinos con más experiencia: “Ahí se vio el compañerismo. Me daban fuerza: ‘seguí, seguí’”.

Los contingentes catamarqueños se sumaron así este lunes a las numerosas columnas que ingresaron a Salta para llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro, después de jornadas marcadas por el esfuerzo físico, las promesas y la fe.