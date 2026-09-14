Milagro: kinesiólogos despliegan más de 20 puestos para asistir a peregrinos

La Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta desplegó más de 20 puestos de asistencia para acompañar a los peregrinos que llegan a la ciudad por la Fiesta del Milagro.

Liliana Pastor, presidenta de la entidad, explicó que los profesionales trabajan desde el domingo en distintos puntos, entre ellos la plaza, la Vicaría de San Luis, el Jockey Club, la Rural, la Escuela Remedios de Escalada y el Centro Vecinal del Club 20 de Febrero.

La demanda es tan alta que resulta difícil contabilizar el número total de atenciones. “Viene tanta gente y tiene poco tiempo que se nos dificulta contar”, señaló Pastor, y detalló que cada operativo reúne aproximadamente a 20 profesionales voluntarios.

Entre las lesiones más frecuentes aparecen las contracturas musculares, esguinces de tobillo y traumatismos. También atendieron a ciclistas con golpes en codos y muñecas producto de caídas durante el recorrido.

Otro cuadro habitual son los dolores cervicales, especialmente entre quienes trasladan imágenes religiosas durante largas distancias. Para aliviar las molestias, los kinesiólogos realizan elongaciones, masajes, estiramientos y tracciones.

La asistencia continuará durante toda la jornada en distintos puntos de la ciudad, acompañando el ingreso constante de peregrinos en las horas previas a las celebraciones centrales del Milagro.