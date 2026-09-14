Caminó siete días hasta la Catedral para pedir un riñón para su tía

Después de siete días de camino, atravesando frío, lluvia y hasta nieve, un peregrino de La Merced llegó este lunes a la Catedral de Salta con un pedido especial: un donante de riñón para su tía.

Durante la cobertura de Aries, el hombre contó que su tía, Silvana Bravo, atraviesa desde hace tiempo un tratamiento de diálisis y que esa situación marcó especialmente su peregrinación de este año.

“Pido por ella, que le llegue un donante. A ella le falta el riñón”, expresó al ingresar a la Plaza 9 de Julio.

El peregrino señaló que lleva tres años realizando el camino hacia el Milagro y destacó el vínculo que se construye entre quienes comparten tantos días de recorrido. “Todos son mis compañeros, los conozco. Somos como hermanos”, relató.

Al llegar finalmente a los pies del Señor y la Virgen del Milagro, resumió lo vivido con emoción: “No tiene explicación lo que está pasando”.