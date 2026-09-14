Sin pedidos, para agradecer: peregrinos de Escoipe y Gaona llegaron al Milagro

Peregrinos de Escoipe y Gaona llegaron este lunes a la Catedral después de recorrer durante tres y siete días distintos caminos hacia Salta, atravesados por lluvia, viento, frío y cansancio.

En diálogo con Aries, un peregrino de la Quebrada de Escoipe, que participa desde hace más de 15 años, explicó que esta vez llegó junto a familiares y vecinos de distintos parajes. “Vengo para agradecer el trabajo, las cosas del día a día”, contó.

Desde Gaona, otro grupo completó siete días de peregrinación. Una de sus integrantes relató que este año no pudo caminar todo el trayecto por problemas de salud y se sumó como ayudante de cocina para asistir a los demás.

“Es una emoción grande, no tenés palabras para decir todo lo que sentís en este momento”, resumió al llegar a la Catedral.