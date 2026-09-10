Deudas de obra pública: Nación avanza con el pago de certificados atrasados mediante bonos

El Gobierno nacional dio otro paso para implementar el mecanismo que permitirá cancelar deudas pendientes con contratistas de obra pública mediante títulos de deuda del Estado.

La Resolución 275/2026 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), publicada este jueves en el Boletín Oficial, estableció cómo será el control previo de cada expediente antes de que se firme el acuerdo de cancelación.

El régimen alcanza a acreencias derivadas de certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2025. También pueden ingresar obligaciones pendientes de contratos de obra pública extinguidos desde 2024.

El mecanismo ya fue incorporado por Vialidad Nacional, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas. Antes de aceptar una deuda y avanzar con la entrega de títulos públicos, el expediente deberá pasar por SIGEN.

El organismo de control verificará que hayan intervenido las áreas técnicas, jurídicas, presupuestarias, contables y financieras, y que existan documentos suficientes para respaldar la existencia y cuantificación de la obligación.

La resolución aclara, sin embargo, que SIGEN no certificará ni reconocerá el monto de la deuda ni autorizará su pago: esa responsabilidad seguirá en manos de las áreas que tramiten cada acuerdo.