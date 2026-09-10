Microchip obligatorio para caballos: SENASA fijó desde cuándo comenzará a exigirse

El SENASA estableció un nuevo sistema obligatorio de identificación para caballos y otros équidos en todo el país, una medida que tendrá impacto directo sobre productores, criadores y propietarios también en Salta.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 831/2026, publicada este jueves 10 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación. La norma dispone que desde el 1 de marzo de 2027 cada animal deberá contar con un microchip individual, único y permanente. La obligación alcanza a propietarios, poseedores y tenedores, cualquiera sea la cantidad de animales que tengan.

El dispositivo deberá colocarse en el lado izquierdo del cuello y posteriormente registrarse en el sistema sanitario del SENASA. El organismo permitirá hacer ese trámite mediante aplicaciones homologadas, autogestión digital o en sus oficinas.

La resolución también crea la Libreta Sanitaria Equina Digital, que comenzará a desplazar al documento tradicional en papel. Desde el 31 de diciembre de 2026 ya no podrán imprimirse nuevas libretas físicas, aunque las emitidas previamente seguirán siendo válidas hasta fines de 2027.

A partir del 1 de enero de 2028, la libreta digital o el pasaporte equino incorporado al sistema serán los documentos sanitarios válidos para respaldar los movimientos de los animales. Quien no complete la migración no podrá realizar traslados hasta regularizar su situación.

El SENASA fundamentó el cambio en la necesidad de mejorar la trazabilidad sanitaria, el control de enfermedades y la respuesta ante emergencias, luego de considerar obsoletos los actuales documentos en papel.