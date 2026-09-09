Milei inauguró el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo

El presidente Javier Milei inauguró este miércoles el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, en una ceremonia en la que destacó el valor histórico del cuerpo militar y reivindicó la preservación de su patrimonio.

Durante el acto, el mandatario resaltó especialmente la custodia del sable corvo del general José de San Martín, que desde febrero permanece expuesto de manera libre y gratuita en dependencias del Regimiento. Milei sostuvo que la pieza constituye uno de los principales símbolos materiales de la Nación y defendió que permanezca bajo la tutela de los Granaderos.

El museo propone un recorrido por más de ocho salas que abarcan dos siglos de historia. La muestra comienza con la creación del Regimiento, el 16 de marzo de 1812, e incluye episodios como el combate de San Lorenzo, la preparación del Ejército de los Andes en El Plumerillo, el Cruce de los Andes y las campañas que contribuyeron a la independencia de distintos territorios de América.

A lo largo del recorrido se exhiben objetos patrimoniales, documentos, uniformes, pinturas originales, maquetas y escenografías, además de recreaciones audiovisuales y espacios interactivos destinados a acercar al público a los principales acontecimientos y protagonistas de la historia del Regimiento.

Milei agradeció a la Fundación Granaderos y a quienes participaron de la recuperación del espacio, y señaló que la apertura busca preservar el legado sanmartiniano y acercarlo a nuevas generaciones.

La ceremonia cerró con una reivindicación de los valores asociados al Regimiento, entre ellos el coraje, la disciplina, la humildad y el compromiso con la Patria, que el Presidente vinculó con la figura y el legado del general San Martín.