Nicolás Pino le ganó a Pereda y seguirá como presidente de la Sociedad Rural Argentina

Nicolás Pino se impuso con 1.441 votos sobre los 592 que obtuvo Marcos Pereda en la asamblea de este miércoles de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la elección más reñida en los 160 años de historia de la entidad. Con el 64,6% de los sufragios sobre un total de 2.229 votantes, el actual presidente se aseguró un nuevo mandato al frente del principal foro del agro nacional.

Los números lo colocaron más cerca de la proyección que su propio espacio había anticipado. Fuentes cercanas al oficialismo esperaban un resultado de aproximadamente 70 a 30 puntos porcentuales; la diferencia final —64,6% contra 26,6%— reflejó una victoria holgada, aunque algo más ajustada que la prevista. Pereda, vicepresidente de la entidad, había sostenido hasta el cierre de la votación que los suyos “estaban contando los últimos porotos” con optimismo. Hubo, al final de la elección 24 votos en blanco; también se contabilizaron los sufragios de los socios adherentes, que totalizaron 172.

La definición electoral no cierra la jornada en la sede social del barrio de Palermo. La asamblea general ordinaria, que comenzó su segundo llamado a las 16.30, sesiona hasta las 18 horas y tiene pendiente la votación del balance de la gestión —calificado por el oficialismo como “uno de los mejores de la historia de la institución”— y otros temas estatutarios.