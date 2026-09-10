Inflación de agosto: el Indec publica el dato este jueves

El Indec difundirá este jueves a las 16 la inflación de agosto, con expectativas de una nueva desaceleración. Las estimaciones privadas ubican el Índice de Precios al Consumidor entre 1,4% y 1,9%.

De acuerdo con un relevamiento publicado por Infobae, la proyección más baja corresponde a Libertad y Progreso, con 1,4%; Eco Go calcula 1,5%; C&T Asesores Económicos, 1,6%; Analytica, 1,7%; e Invecq anticipa 1,9%.

La moderación de alimentos y bebidas aparece entre los principales factores detrás de las previsiones. Libertad y Progreso calculó para ese rubro un aumento de 1,1%, mientras que también incidió una menor suba de las tarifas eléctricas.

Como anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto, frente al 2,9% de julio. La comparación no es directa con el índice nacional porque las ponderaciones son diferentes.

El dato clave será el 1,5% registrado en mayo de 2025, hasta ahora el menor nivel mensual durante la administración de Milei. Si el IPC de agosto queda por debajo de esa cifra, se convertirá en la inflación mensual más baja de la actual gestión.