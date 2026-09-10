Sturzenegger eliminó áreas del Ministerio de Desregulación en una nueva reestructuración

El ministro Federico Sturzenegger dispuso una nueva modificación de la estructura interna del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con la eliminación de unidades administrativas de nivel departamental.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 87/2026, publicada este jueves 10 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación. El texto establece directamente la supresión de las dependencias detalladas en una planilla anexa.

La resolución argumenta que existen “razones de gestión” para adecuar la estructura que el Ministerio recibió luego de distintas transferencias de organismos y dependencias realizadas desde 2024.

El acto aclara que la modificación no implica un aumento de las unidades organizativas de la Administración Pública Nacional y establece que la supresión rige desde el día en que fue dictada.

La decisión se suma al proceso de reorganización de estructuras estatales que el propio Ministerio de Desregulación tiene entre sus funciones centrales.