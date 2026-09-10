Morosidad: casi cuatro de cada 10 mujeres menores de 25 tienen pagos atrasados

Las mujeres menores de 25 años presentan una de las situaciones más críticas de morosidad del país: el 38,25% registra atrasos en sus obligaciones financieras, más del doble del promedio nacional, ubicado en 17,94%.

De acuerdo con datos del Mapa de la Deuda del Centro de Estudios de la Ciudad, relevados por Infobae, unas 784.172 mujeres integran ese universo y 311.087 se encuentran en mora. Entre los hombres de la misma edad, la tasa también es elevada, aunque algo menor: 37,1%.

Las diferencias territoriales son importantes. San Luis encabeza el ranking provincial con 46,35%, seguida por Chaco con 43,73%, Catamarca con 42,83% y San Juan con 42,29%. En algunos municipios bonaerenses el problema es todavía mayor: Pila llega al 65,18%, General Lavalle al 63,53% y Castelli al 62,06%.

Pese al alto porcentaje de incumplimiento, las mujeres menores de 25 años concentran una porción relativamente pequeña del dinero total adeudado. Sus obligaciones en mora suman $307.248 millones, equivalentes al 1,78% de los $17,23 billones de deuda atrasada registrados en Argentina durante julio.

Otro informe citado por Infobae, elaborado por Econviews, muestra además que los jóvenes ingresan en mora 3,6 veces más rápido que los mayores de 65 años. Entre los morosos menores de 25, el 82% tiene todas sus deudas atrasadas, frente al 46% entre los de mayor edad.

El análisis también señala el peso creciente del crédito no bancario y las fintech: aunque concentran una proporción menor del financiamiento total, reúnen más de una cuarta parte del dinero actualmente en mora.