Educación: advierten que Argentina lleva años estancada y sin políticas sostenidas

El especialista en gestión educativa y referente de Argentinos por la Educación, Flavio Buccino, analizó en N&N por Aries los resultados de las pruebas PISA y advirtió que el principal problema de la Argentina es un estancamiento educativo que se mantiene desde hace años.

“Nos pusimos un termómetro y nos dimos cuenta de que tenemos fiebre”, graficó Buccino. Según explicó, las evaluaciones internacionales permiten detectar que existe un problema, pero no explican por sí solas sus causas. “A partir de los resultados hay que buscar hipótesis de investigación para encontrar los remedios en educación”, sostuvo.

El especialista señaló que Argentina participa de PISA desde comienzos de este siglo y que los resultados se mantienen en niveles similares, aunque con una tendencia descendente. En la última evaluación, remarcó, el país retrocedió en las tres áreas analizadas.

Para Buccino, el problema no radica únicamente en un resultado puntual, sino en la falta de continuidad de las políticas educativas. “Algún cambio de gobierno o de ministro puede cambiar el formato, pero no mantenemos en el tiempo una política pública sostenida”, cuestionó.

El referente de Argentinos por la Educación sostuvo que las evaluaciones deberían convertirse en una herramienta para investigar qué ocurre dentro del sistema y diseñar medidas que tengan impacto concreto en las aulas.

“Ninguno de los gobiernos se hizo responsable de lo que está sucediendo”, planteó, y cuestionó que el debate educativo aparezca únicamente cuando se conocen nuevos resultados. “No podemos estar tres o cuatro días cada tantos años hablando de educación y después dejar de pensar en un trabajo cotidiano”, señaló.

Buccino insistió en que el desafío pasa por construir herramientas, evaluarlas y sostener aquellas que demuestren resultados, independientemente de los cambios de gestión.

Para el especialista, las pruebas PISA vuelven a marcar una señal conocida: Argentina sabe que tiene un problema educativo, pero todavía no logra transformar ese diagnóstico en políticas sostenidas que permitan mejorar los aprendizajes.