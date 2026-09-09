La Municipalidad recuperó un nuevo espacio del ferrocarril en Sarmiento y las vías

La Municipalidad avanza con la recuperación integral de distintos espacios urbanos vinculados al trazado ferroviario con el objetivo de transformar sectores degradados y subutilizados en lugares más seguros, accesibles y amigables para los vecinos.

Dante Colombo, coordinador de Obras Públicas, explicó que “en este marco, se intervino el sector ubicado en la avenida Sarmiento y las vías del tren, un punto estratégico de la ciudad que presentaba acumulación de residuos y un marcado deterioro del espacio público”.

“Los trabajos contemplaron tareas de limpieza integral, pintura, tratamiento paisajístico y ejecución de nuevas caminerías, permitiendo ordenar la circulación peatonal y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad”, explicó el funcionario quien agregó que “la intervención busca recuperar el valor urbano de este sector y generar un espacio más integrado con el entorno”.

En el lugar también se hizo un mural a cargo de Nicolás Lupión quien explicó que “la idea fue aportar identidad y valor cultural a este renovado espacio donde hice un frente con ventanas y gente asomándose para ver pasar un desfile carnestolendo”.

Sobre el autor del mural

Lupión es un artista visual formado junto a reconocidos maestros internacionales como Felipe Catalán Terrazas y Juan Cancio Lazio. A lo largo de su trayectoria participó en destacados espacios expositivos de Salta y fue seleccionado para formar parte de todas las ediciones de FAS, la Feria de Arte más importante de la provincia.

Su propuesta artística se integra con el entorno intervenido y suma una nueva dimensión a la recuperación del lugar, combinando arte, paisaje y espacio público.

Estas acciones forman parte de un proyecto integral que contempla también otros puntos de la ciudad donde el trazado ferroviario intersecta con calles de importante circulación como en la avenida Entre Ríos y las vías, y calle Arenales y el paso ferroviario.