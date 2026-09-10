RN 51: Salta financiará las obras entre Campo Quijano y Los Chorrillos sin reembolso de Vialidad

El Gobierno de Salta asumirá el financiamiento de las obras previstas sobre la Ruta Nacional 51, en el tramo que une Campo Quijano con Los Chorrillos en dirección a San Antonio de los Cobres.

El Decreto 576, publicado este jueves en el Boletín Oficial, aprobó el convenio celebrado entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad.

El punto central del acuerdo es económico: Salta tendrá a su cargo la licitación, ejecución y financiamiento de los trabajos, sin reembolso por parte de Vialidad Nacional.

El convenio comprende el tramo inicial de la RN 51 y agrega intervenciones puntuales de remediación y protección de taludes hasta el kilómetro 60.

Una vez finalizada la obra, la empresa adjudicataria deberá encargarse además del mantenimiento durante tres años. La ruta seguirá bajo jurisdicción nacional y las obras terminadas pasarán a formar parte del patrimonio de Vialidad Nacional.

El acuerdo también coloca sobre la Provincia los eventuales costos vinculados con expropiaciones, liberación de traza y posibles reasentamientos que fueran necesarios para concretar los trabajos.