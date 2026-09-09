La Caldera denunció una fake news vinculada a la recaptura de “Camboya” Peloc

El Municipio aseguró que el contenido difundido en redes no fue emitido oficialmente y negó cualquier participación en la recaptura del prófugo.
Policiales09/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de La Caldera desmintió una publicación que circula en redes sociales vinculada a la recaptura de Jonatan Jordan “Camboya” Peloc y aseguró que el contenido utilizó de manera indebida la identidad institucional del Municipio.

“Dicho contenido no fue emitido por este Municipio y utiliza de forma indebida nuestra identidad institucional”, señaló el Ejecutivo municipal. La publicación comenzó a circular en medio del operativo que terminó con Peloc nuevamente detenido en la zona de La Caldera.

CAMBOYA 2Sin datos por la recompensa: la Policía atribuyó a su investigación la caída de “Camboya” Peloc

El Municipio aclaró además que ni la Municipalidad ni el intendente tuvieron participación alguna en los hechos mencionados en esa publicación. Ante la utilización de su imagen institucional, anticipó que se presentará ante la Justicia “en las próximas horas para realizar las denuncias correspondientes”.

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