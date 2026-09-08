Demoraron a dos adolescentes con una réplica de arma de fuego en Orán

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo. Los adolescentes, de 15 y 16 años, fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia.
Policiales08/09/2026

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Efectivos de la División Infantería del Distrito de Prevención 2 recorrían inmediaciones de calles Coronel Cornejo y Egüés, en la ciudad de Orán, cuando detectaron a dos adolescentes que, al advertir la presencia policial, mostraron una actitud nerviosa.

Al realizar la identificación, los uniformados detectaron entre las prendas de uno de ellos una réplica de arma de fuego, sin cargador ni cartuchos.

Los adolescentes, de 15 y 16 años, fueron demorados y, junto con el elemento secuestrado, quedaron a disposición de la Justicia.

Intervino el Juzgado competente.

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