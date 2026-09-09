Sin datos por la recompensa: la Policía atribuyó a su investigación la caída de “Camboya” Peloc

La Policía de Salta aseguró que la recompensa ofrecida por información sobre Jonatan Jordan “Camboya” Peloc no tuvo incidencia en su recaptura y atribuyó el resultado exclusivamente al trabajo investigativo desarrollado desde su fuga de la Alcaidía General, ocurrida el 4 de abril.

El subjefe de la fuerza, Guido Burgos, destacó el trabajo de la Brigada de Investigaciones y de las distintas áreas que participaron del operativo que terminó este martes con Peloc detenido en inmediaciones de Campo Alegre, en La Caldera.

“Fue un trabajo netamente policial, no hubo ningún otro tipo de intervención ni alerta, ni siquiera por la recompensa”, afirmó Burgos. Según explicó, la investigación se sostenía desde hacía tiempo y permitió avanzar sobre distintas pistas hasta establecer el lugar donde se encontraba el prófugo.

El ministro de Seguridad y Justicia, Nicolás Avellaneda, también señaló que la Policía venía siguiendo indicios desde hacía varios días. Peloc fue recapturado junto a otro hombre y ambos quedaron a disposición de la Justicia.