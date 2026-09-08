La Ciénaga: buscan a un hombre que huyó en un vehículo ligado a la causa “Camboya”

Más de 40 efectivos de distintas áreas de la Policía participan este martes de un operativo en La Ciénaga, luego de que un hombre escapara de un control y abandonara un vehículo negro en inmediaciones del río Arenales. El automóvil estaría vinculado a la investigación por la fuga de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, pero hasta el momento no está confirmado que el conductor sea el prófugo.

Por Aries, el director de Prensa y Relaciones Institucionales, Cristian Aguilera, explicó que el procedimiento comenzó alrededor de las 13, cuando una patrulla de Seguridad Urbana realizaba recorridos por la zona y divisó el vehículo y al tratar de individualizar al conductor, se da a la fuga.

“Esta persona hace caso omiso a la identificación policial y se da a la fuga”, afirmó Aguilera. Según precisó, recorrió aproximadamente tres cuadras hasta pasaje Iruya, donde dejó el vehículo y continuó a pie por la zona del río Arenales.

A partir de allí se dio aviso al Sistema de Emergencias 911 y se dispuso el despliegue de áreas investigativas y operativas, entre ellas Policía Rural e Infantería. También se hizo presente en el lugar el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda.

“Estamos en procura de este masculino que en principio en principio no lo tenemos identificado como el evadido” señaló Aguilera y agregó “lo que uniría a esta situación es que el vehículo que forma parte de la investigación de la fuga de Camboya”.

Finalmente, pidió colaboración a los vecinos ante el despliegue de personal de civil que podría realizar consultas en la zona. “En el caso de que puedan divisar a este masculino que está siendo, este, buscado, bueno, llamar al sistema 911 inmediatamente y y dar la ubicación”, señaló.