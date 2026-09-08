Despliegue policial en La Ciénaga: investigan si “Camboya” estaría oculto en la zona

Este martes por la tarde, se desplegó un amplio operativo policial en la zona de La Ciénaga ante la sospecha de que Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, podría encontrarse en el lugar. Hasta el momento, lo confirmado oficialmente es el despliegue de las fuerzas de seguridad y las tareas de rastrillaje, mientras se intenta determinar la identidad de las personas buscadas.

En el lugar trabajan efectivos de distintas áreas de la Policía, entre ellas Infantería y Brigada, y también se encuentra el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda. El operativo permanece en curso y se realizan rastrillajes en distintos sectores.

Desde el lugar, Cristian Aguilera, del departamento de Prensa y Difgusión de la Policía, confirmó el procedimiento, aunque aclaró que por el momento se trabaja sobre sospechas. “Posiblemente la persona evadida, alias "Camboya", podría estar en la zona, estamos con un operativo en curso. Tenemos mucho recurso en la zona y con un operativo en proceso”, afirmó.

Según detalló, la intervención se inció pada las 13 horas, luego de que dos personas fueran divisadas a bordo de un Citroën negro, que fue posteriormente abandonado en La Ciénega, para luego continuado la fuga a pie.

Peloc permanece prófugo desde el 4 de abril, cuando se registró su fuga de la Alcaidía. Se encontraba detenido en el marco de una causa por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión, en la ciudad de Salta.

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