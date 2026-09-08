Recapturaron a “Camboya” Peloc tras más de cinco meses prófugo

Este martes fue detenido Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien permanecía prófugo desde hacía más de cinco meses. La aprehensión se concretó pasadas las 19 en inmediaciones del dique Campo Alegre, en la localidad de La Caldera.

Durante las primeras horas de la tarde se había desplegado un amplio operativo en La Ciénaga, con la participación de más de 40 efectivos de distintas áreas. El procedimiento se inició luego de que un hombre huyera de un control y abandonara un vehículo negro cerca del río Arenales.

Si bien en ese momento la presencia del prófugo en la zona era solo una sospecha, horas más tarde se confirmó su detención.

Peloc era buscado desde el 4 de abril, cuando se registró su fuga de la Alcaidía. Desde entonces, se mantenían distintas tareas investigativas para dar con su paradero.