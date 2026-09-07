Las fiscalías federales podrán usar la IA

Imagen generada con IA

El uso de la IA ya está regulado para las fiscalías federales a raíz de la Resolución PGN 64/2026 que firmó el procurador interino de la Nación , Eduardo Casal, llamado “Los lineamientos institucionales para el uso e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público de la Nación”.

El protocolo plantea algunas limitaciones teniendo en cuenta la sensibilidad de la información con la que se trabaja. Por ejemplo, establece que no se pueda ingresar datos personales, información reservada o actuaciones de causas en trámite en modelos de IA que sean de acceso público como los chatbots. Aunque esta restricción tiene la particularidad de que se mantendrá hasta que “se regule su uso individual en el MPFN”.

El Ministerio habilitó de esta manera la posibilidad de usarla sin restricciones cuando logren aceitarse los circuitos internos respecto a los tipos de plataforma. Para trabajar en el uso, evaluar riesgos y determinar la factibilidad técnica y jurídica de nuevos desarrollos o adquisiciones y trazar los circuitos internos; se creó el Programa de IA que tendrá un control posterior de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General.

Los trabajadores lo pedían

Estos lineamientos se analizaron luego del relevamiento que realizaron a los trabajadores en los que un buen porcentaje más del 80% reconocía usarla en casa pero ese porcentaje bajaba al 32% cuando se preguntaba si habían usado la IA para trabajar. En cuanto a qué modelo era el más usado, aseguraban que era el ChatGPT para búsquedas de jurisprudencias corrección y resúmenes. Algo a destacar de ese relevamiento es que los que reconocían usarla, más del 90% aseguró que chequeaba los resultados.

Asimismo se mostraron abiertos para su eso en el ámbito laboral, la mayoría, el 93,3 % aseguró que era “oportuno que el organismo avance en el uso de IA en los próximos años”. Además, muchos de ellos, cerca del 80%, incluso estaba disponible para participar en proyectos piloto.